Кабмин одобрил изменения в вопросах реализации инвестиционных проектов в Крыму

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Правительство России одобрило изменения в регулировании реализации инвестиционных проектов в свободной экономической зоне в Крыму. Соответствующее решение опубликовано в субботу на сайте кабмина.

"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в статью 17 федерального закона "О развитии Республики Крым и города федерального значения Севастополя и свободной экономической зоне на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя" и внести его в Государственную думу в установленном порядке", - отмечается в сообщении.

Законопроектом предлагается исключить нормы о необходимости согласования с Минэкономразвития РФ документации по планировке территории для размещения объектов, необходимых для реализации участниками свободной экономической зоны инвестпроектов. Также предлагается исключить нормы, касающиеся возможности выполнения подготовительных работ до выдачи разрешений на строительство таких объектов со дня представления проектной документации на них для проведения ее экспертизы.

Как поясняется, данные законодательные нормы не были востребованы участниками свободной экономической зоны и не имели практического применения.