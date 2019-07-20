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Кабмин одобрил поправки к законопроекту о снятии ограничений по развитию "Сколково"

Речь, в частности, идет об упрощении арендных отношений в целях создания и функционирования международного медицинского кластера

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Правительство одобрило поправки к законопроекту о создании условий для снятия территориальных ограничений деятельности по созданию и развитию инновационного центра "Сколково". Соответствующее решение опубликовано в субботу на сайте кабмина.

"Одобрить проект поправок правительства Российской Федерации к проекту федерального закона №449359-7 "О внесении изменений в федеральный закон "Об инновационном центре "Сколково" и иные законодательные акты Российской Федерации" и направить их в Государственную думу в установленном порядке", - говорится в решении.

Поправками к законопроекту, в частности, предлагается снять запрет на передачу в субаренду земельных участков, переданных фондом "Сколково" в аренду в целях создания и функционирования международного медицинского кластера. Полномочия по определению юридического лица, на которое возлагается реализация проекта "Сколково", предлагается закрепить за правительством РФ.

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