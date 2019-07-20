РБК: Минпромторг предложил не считать пиво алкогольной продукцией

ТАСС, 20 июля. Министерство промышленности и торговли предложило смягчить ограничения на розничную продажу пива. Об этом в субботу сообщает РБК со ссылкой на разработанный министерством проект стратегии развития торговли на 2019-2025 годы.

Как делают безалкогольное пиво и вино? И полезны ли они?

Почти без градуса. Как делают безалкогольное пиво и вино? И полезны ли они?

"В документе Минпромторг, в частности, предлагает "рассмотреть возможность выведения пива и пивоваренной продукции с точки зрения регулирования розничных продаж из-под понятия алкогольной продукции, в том числе в сфере общественного питания", - пишет издание.

В ближайшем будущем Минпромторг планирует направить проект стратегии заинтересованным ведомствам для согласования. В Минздраве изданию сообщили, что намерены тщательно рассмотреть документ. По словам представителя ведомства, обеспокоенность вызывают любые меры, направленные на повышение потребления алкоголя. В Минздраве напомнили, что одной из задач нацпроекта "Демография" является снижение продаж алкоголя и увеличение количества россиян, ведущих здоровый образ жизни.

С 2011 года пиво приравнено к алкоголю и на него распространяются все правила продажи, действующие для любой другой алкогольной продукции. Его нельзя продавать с 23 до 8 часов, запрещена продажа несовершеннолетним, в учебных и медицинских учреждениях, на военных объектах, в ларьках, а также местах проведения митингов и демонстраций. Кроме того, с 2016 года запрещена продажа пива в пластиковой упаковке объемом более 1,5 л. Исключения сделаны только для пива, отправляемого на экспорт.