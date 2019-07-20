Reuters узнало об остановке нефтедобычи на крупнейшем ливийском месторождении

ТАСС, 20 июля. Нефтедобыча на крупнейшем ливийском месторождении Эш-Шарара остановлена по невыясненным причинам. Об этом сообщило в субботу агентство Reuters со ссылкой на Национальную нефтяную корпорацию (National Oil Corporation, NOC) Ливии.

NOC проводит соответствующее расследование. Как сообщает Reuters, в корпорации предполагают, что проблема возникла из-за перекрытия клапанов нефтепровода в регионе Хамада. Кто именно мог их перекрыть, не уточняется. Объемы производства нефти на месторождении Эш-Шарара составляет около 290 тыс. баррелей в сутки.

Вместе с тем в NOC сообщили, что добыча на другом месторождении, расположенном в пустыне Идехан-Марзук на юго-западе страны, не нарушалась.

Военный конфликт в Ливии между национальными войсками и повстанцами усилился в последние месяцы. Вооруженные группировки провели ряд атак на нефтедобывающие предприятия страны, из-за чего неоднократно останавливались как добыча на месторождении Эш-Шарара, так и экспорт. Из-за нестабильной ситуации в стране Ливию освободили от участия в сокращении добычи в рамках соглашения ОПЕК+.