Кабмин одобрил поправки об изменении состава заявки субъектов МСП на участие в закупках

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Правительство одобрило поправки к законопроекту об установлении требований к составу и содержанию заявки участников конкурентной закупки, которыми могут быть субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП). Решение кабмина опубликовано в субботу на сайте кабмина.

"Одобрить проект поправок правительства Российской Федерации к проекту федерального закона "О внесении изменений в федеральный закон "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и направить их в Государственную думу в установленном порядке", - указано в решении.

Законопроектом предлагается установить исчерпывающий перечень документов, которые заказчик может потребовать в составе заявки от участников закупки, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства.

"Поправками к законопроекту предусматриваются исчерпывающие требования к составу и содержанию заявок участников конкурентной закупки в электронной форме, участниками которой могут быть только субъекты МСП", - говорится в тексте. Отмечается, что эти изменения позволят исключить практику обязательного истребования заказчиками у участников таких закупок избыточных документов, срок получение которых сопоставим с периодом приема заявок и влечет невозможность участия в закупках.