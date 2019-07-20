{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Кабмин одобрил поправки об изменении состава заявки субъектов МСП на участие в закупках

Речь идет об установлении исчерпывающего перечня документов

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Правительство одобрило поправки к законопроекту об установлении требований к составу и содержанию заявки участников конкурентной закупки, которыми могут быть субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП). Решение кабмина опубликовано в субботу на сайте кабмина.

"Одобрить проект поправок правительства Российской Федерации к проекту федерального закона "О внесении изменений в федеральный закон "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и направить их в Государственную думу в установленном порядке", - указано в решении.

Законопроектом предлагается установить исчерпывающий перечень документов, которые заказчик может потребовать в составе заявки от участников закупки, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства.

"Поправками к законопроекту предусматриваются исчерпывающие требования к составу и содержанию заявок участников конкурентной закупки в электронной форме, участниками которой могут быть только субъекты МСП", - говорится в тексте. Отмечается, что эти изменения позволят исключить практику обязательного истребования заказчиками у участников таких закупок избыточных документов, срок получение которых сопоставим с периодом приема заявок и влечет невозможность участия в закупках.

Теги
Россия
Кабмин одобрил поправки по либерализации мер за нарушение валютного законодательства
Поправками предусматривается возможность освобождения резидента от административной ответственности на 30 дней со дня истечения срока, установленного внешнеторговым контрактом
Читать полностью