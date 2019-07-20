Кабмин одобрил поправки по либерализации мер за нарушение валютного законодательства

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Правительство РФ одобрило поправки к законопроекту об административных правонарушениях по либерализации мер ответственности за нарушение валютного законодательства страны. Данный законопроект направлен на смягчение административной нагрузки на российских экспортеров и импортеров при внешнеторговой деятельности.

"Одобрить проект поправок правительства РФ к проекту федерального закона "О внесении изменений в статью 15.25 Кодекса РФ об административных правонарушениях в части либерализации мер ответственности за нарушение валютного законодательства Российской Федерации" и направить их в Государственную думу в установленном порядке", - говорится в сообщении, опубликованном в субботу на сайте кабмина.

Поправками предусматривается дополнение законопроекта нормой о возможности освобождения резидента от административной ответственности на 30 дней со дня истечения срока, установленного внешнеторговым контрактом. Кроме это, учтена дифференциация размеров штрафов в случае нерепатриации денежных средств в российской и иностранной валюте.