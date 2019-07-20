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Кабмин одобрил поправки по либерализации мер за нарушение валютного законодательства

Поправками предусматривается возможность освобождения резидента от административной ответственности на 30 дней со дня истечения срока, установленного внешнеторговым контрактом

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Правительство РФ одобрило поправки к законопроекту об административных правонарушениях по либерализации мер ответственности за нарушение валютного законодательства страны. Данный законопроект направлен на смягчение административной нагрузки на российских экспортеров и импортеров при внешнеторговой деятельности.

"Одобрить проект поправок правительства РФ к проекту федерального закона "О внесении изменений в статью 15.25 Кодекса РФ об административных правонарушениях в части либерализации мер ответственности за нарушение валютного законодательства Российской Федерации" и направить их в Государственную думу в установленном порядке", - говорится в сообщении, опубликованном в субботу на сайте кабмина.

Поправками предусматривается дополнение законопроекта нормой о возможности освобождения резидента от административной ответственности на 30 дней со дня истечения срока, установленного внешнеторговым контрактом. Кроме это, учтена дифференциация размеров штрафов в случае нерепатриации денежных средств в российской и иностранной валюте.

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Россия
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