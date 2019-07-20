Кабмин одобрил проект об отмене аукционов по искусственным участкам на водных объектах

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Правительство одобрило законопроект, которым предлагается отменить проведение аукционов на право создания искусственных земельных участков на водных объектах. Об этом сообщается в субботу на сайте кабмина.

"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования отношений, связанных с созданием искусственных земельных участков, созданных на водных объектах, находящихся в федеральной собственности", и внести его в Государственную думу в установленном порядке", - говорится в решении кабмина.

Поправки предполагают отмену действующих норм о проведении аукционов на право создания искусственных земельных участков на водных объектах в связи с отсутствием конкурентной среды в этой области.

Речь идет о сооружениях, создаваемых на находящихся в федеральной собственности водных объектах, путем намыва или отсыпки грунта либо использования иных технологий и признаваемых после ввода в эксплуатацию земельным участком. Он может как прилегать к существующим земельным участкам, так и располагаться изолированно. Инициаторами создания искусственных земельных участков могут быть федеральные органы исполнительной власти, исполнительные органы государственной власти субъектов РФ, органы местного самоуправления, юридические лица, физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.