Центробанк Узбекистана сохранил ставку рефинансирования на уровне 16%

ТАШКЕНТ, 20 июля. /ТАСС/. Правление Центрального банка Узбекистана 20 июля на своем заседании приняло решение сохранить ставку рефинансирования на прежнем уровне в 16%. Сообщение об этом в субботу разместила на своем сайте пресс-служба финансового регулятора.

"Такое решение принято на фоне сохраняющихся проинфляционных рисков, необходимости укрепления динамики роста доли и объемов долгосрочных сберегательных ресурсов банков в условиях формирования предпосылок для переориентации источников их кредитных ресурсов из государственных средств в рыночные", - говорится в сообщении. Отмечается, что за шесть месяцев 2019 года потребительские цены в республике выросли на 5,6%, что на 0,6% ниже показателя за соответствующий период прошлого года. При этом на инфляционный тренд оказали влияние такие факторы, как регулируемые цены на продовольственные товары и услуги, а также перенос ранее объявленного повышения тарифов на энергоресурсы.

Сообщается также, что центробанк будет проводить денежно-кредитную политику исходя из задачи по снижению инфляции в 2020 году до 10-12%, а в 2021 году - до однозначного уровня.

По данным пресс-службы, следующее заседание правления центробанка республики по рассмотрению ставки рефинансирования запланировано на 20 октября этого года.