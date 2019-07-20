Николаев: мост через реку Лена поможет экономить более 8 млрд рублей в год

ЯКУТСК, 20 июля. /ТАСС/. Строительство моста через реку Лена позволит снизить расходы на северный завоз в Якутии на 8,4 млрд рублей в год, сообщил журналистам глава республики Айсен Николаев.

"В результате строительства Ленского моста коренным образом изменится логистика северного завоза. Он позволит снизить затраты на северный завоз на 8,4 млрд рублей [в год], увеличится грузопоток, и два раза - пассажирооборот", - приводит пресс-служба правительства региона слова Николаева.

Ранее строительство моста через реку Лена в Якутии вошло в проект национальной программы по развитию Дальнего Востока, утвердить которую планируют в сентябре. Строительство моста в Якутске оценивается в 70-80 млрд рублей, проект позволит создать в городе транспортно-логистический узел, где сойдутся три федеральных маршрута: железнодорожный, речной и авиационный, а также три региональные автодороги. Открытие моста, как предполагается, приведет к росту в регионе грузоперевозок в три раза - до 6 млн тонн в год.

Программа развития Дальнего Востока должна быть утверждена в сентябре, ее проект предусматривает повышение качества жизни в макрорегионе до уровня выше среднероссийского. Программа, рассчитанная на период до 2025 года, разрабатывается по поручению президента РФ Владимира Путина. Проект национальной программы в конце мая был передан в правительство РФ, документ состоит из трех разделов: экономика, инфраструктура и социальный блок.