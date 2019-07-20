В Татарстане погибли около 2% пчелосемей

КАЗАНЬ, 20 июля. /ТАСС/. Более 5 тысяч пчелосемей погибли в последнее время в Татарстане - это около 2% от их общего количества, сообщил ТАСС гендиректор управления аквакультуры и пчеловодства Республики Татарстан Фаиз Динмухаметов.

"Мы взяли последние цифры на 16-е [июля], оно было уже в то время более 5 тысяч пчелосемей. Это, если взять в процентном отношении на все поголовье, на все пчелосемьи, это где-то составляло около 2%", - сказал он.

По словам собеседника агентства, пчелы начали гибнуть, когда воздух в регионе прогрелся до 25-27 градусов. Ситуацию связывают с обработкой рапсовых культур пестицидами. Оптимальные условия для развития вредителей совпали с периодом цветения рапса, считает Динмухаметов.

"На первом месте [среди причин гибели] стоит человеческий фактор", - уверен специалист. По его словам, сельхозпредприятиям, применяющим пестициды, следовало оповестить пчеловодов и местных жителей, а также проводить обработку в ночное время.

В нескольких регионах России ранее были зафиксированы случаи массовой гибели пчел. Россельхознадзор связал это с отравлением пчел средствами защиты растений. Минсельхоз рекомендовал региональным управлениям АПК принять меры по предотвращению гибели пчел, ознакомить аграриев и пчеловодов с законодательством в части регламентов применения пестицидов. Министерство считает необходимым, чтобы пчеловоды с помощью аккредитованных лабораторий устанавливали причину ущерба в каждом конкретном случае.