Экономика Хайнаня за полгода выросла на 5,3% с преобладающей динамикой сферы услуг

ХАЙКОУ /Китай/, 21 июля. /ТАСС/. Валовый региональный продукт (ВРП) острова Хайнань с января по июнь увеличился в годовом исчислении на 5,3%, до 266,8 млрд юаней ($38,8 млрд по текущему курсу), на фоне преобладающей динамики в сфере услуг. Об этом сообщил официальный представитель статистического управления провинции Хайнань Ван Юань.

По его словам, за полгода данный сектор, на который приходится более половины производимых регионом благ, вырос на 6,5%. Рост промышленности составил 4,4%, сельского хозяйства - 2,8%. Особенно заметным был рост в туристической сфере (9,1%): за указанный период остров посетили 38,56 млн человек, потратившие на Хайнане 49 млрд юаней ($7,1 млрд). Доходы от международного туризма выросли на 27,6%, что свидетельствует о повышенном интересе к острову и возможностям для отдыха, которые он предлагает.

Как следует из доклада, политика по усилению открытости и формированию на Хайнане зоны свободной торговли позволила резко увеличить приток прямых иностранных инвестиций в регион, которые с января по июнь выросли в 3,6 раза, до $161 млн. Одним из важных стимулов для роста ВРП острова стало внутреннее потребление, благодаря которому розничные продажи за полгода увеличились на 4,2%, превысив 88,4 млрд юаней ($12,8 млрд).

"В целом экономика Хайнаня развивается стабильными темпами, происходит ее структурная оптимизация. Непрерывно усиливается внешнеориентированная направленность народного хозяйства нашей провинции, - отметил представитель управления. - Хорошо раскрывается потенциал ключевых направлений ее хозяйственной сферы <...> Хайнань развивается все более интенсивно, хотя следует обратить внимание и на усиление негативных факторов, на сложные экономические процессы, изменения на внутреннем рынке".

Как подчеркнул Ван Юань, власти будут предпринимать активные меры для того, чтобы в 2019 году курортный остров продемонстрировал как можно более высокие темпы роста ВРП.

Согласно официальной статистике, в 2018 году динамика экономического развития Хайнаня составила 5,8%. Средний доход на душу населения за 12 месяцев превысил 24,5 тыс. юаней ($3,5 тыс.), увеличившись на 9%. Объем ВРП провинции достиг 483,2 млрд юаней ($70,3 млрд). По этому показателю Хайнань пока находится на 28-м месте среди 31 административно-территориальной единицы материкового Китая, опережая Нинся-Хуэйский автономный район и провинцию Цинхай (северо-запад), а также Тибетский автономный район (юго-запад).