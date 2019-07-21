Глава Минэкономики ФРГ: ЕС готов снизить ввозные пошлины на автомобили из США до нуля

БЕРЛИН, 21 июля. /ТАСС/. Евросоюз готов снизить ввозные пошлины на американские автомобили до нуля. Об этом заявил министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер в опубликованном в воскресенье интервью газете Welt am Sonntag.

"Мы заявили о готовности снизить пошлины на важные промышленные товары до нуля", - сказал он. "Тем самым упреки в том, что американские пошлины на автомобили ниже, чем европейские, были бы опровергнуты", - отметил Альтмайер.

Германский министр раскритиковал торговую политику президента США Дональда Трампа. "Трамп полагает, что новые рабочие места лучше всего создавать за счет особых торговых мер. Мы, европейцы, не разделяем его мнение", - сказал Альтмайер. "Германская автопромышленность инвестировала огромные деньги в американский рынок", - напомнил он.

Власти и Германии, и США расходятся во взглядах на торговые ограничения. Трамп неоднократно заявлял, что Вашингтон введет пошлины на импорт машин из ЕС. Если это произойдет, то пострадает в первую очередь германский автопром. Также США критикуют ФРГ за то, что немецкие фирмы участвуют в реализации проекта "Северный поток - 2".