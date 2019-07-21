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Орешкин считает, что Москве и Минску не надо спешить с решением вопроса о единой валюте

Министр экономики назвал переход к ней завершающим этапом интеграции России и Белоруссии
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин Сергей Гунеев/POOL/ТАСС
Описание
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин
© Сергей Гунеев/POOL/ТАСС

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. РФ и Белоруссии не нужно спешить с решением вопроса о единой валюте и денежно-кредитной политике, это завершающий этап интеграции, заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин в интервью радиостанции "Эхо Москвы" в воскресенье.

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"Бежать впереди с точки зрения создания единой валюты и единой денежно-кредитной политики точно не стоит, нужно, чтобы экономическая взаимосвязь была настолько сильная, чтобы введение валюты не приводило к таким колебаниям", - сказал Орешкин. Министр отметил, что переход на единую валюту - это завершающий этап интеграции России и Белоруссии.

"Здесь мы так глубоко этот вопрос не обсуждали, потому что это вопрос совсем дальних сроков, мы сейчас смотрим на ближайшие пару лет <...> Мы сейчас работаем над тем, чтобы российские и белорусские предприятия независимо от их регистрации находились в едином экономическом пространстве", - сказал Орешкин.

По его словам, интеграция России и Белоруссии - "очень долгосрочный процесс", который будет взаимовыгодным для двух стран.

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БелоруссияРоссияОрешкин, Максим Станиславович
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