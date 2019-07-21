Орешкин: влияние Brexit на экономику России минимально

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Влияние Brexit на экономику России минимально, эта тема не стоит глубокого обсуждения, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

"Я думаю, эта тема не стоит глубокого обсуждения, потому что, с точки зрения влияния на российскую экономику - минимальна", - сказал он в интервью радиостанции "Эхо Москвы". "Политические истории есть, но экономически это не так важно для России и влияние на уровне сотых, а не даже десятых [долей] процента на экономическую динамику", - добавил он.

По мнению Орешкина, если выход Британии из Евросоюза полностью прекратит их экономические взаимоотношения, это ударит по всему миру.

"Это именно тот канал влияния на нас, а не какой-то прямой канал влияния на Россию. Чтобы российская экономика была сильной, нам выгодно, чтобы все наши торговые партнеры, а Евросоюз - это крупнейший блок стран, торговый партнер РФ, нам на 100% нужна сильная экономика Евросоюза", - заключил министр.