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Дело о загрязнении нефти в трубопроводе "Дружба"

Орешкин: история с появлением загрязненной нефти в "Дружбе" нанесла ущерб имиджу России

По словам министра экономического развития, тема грязной нефти не обсуждается в рамках переговоров между Москвой и Минском по развитию интеграции двух стран

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. История с загрязненной хлоридами нефтью в нефтепроводе "Дружба" нанесла ущерб имиджу РФ как надежного поставщика энергоносителей. Об этом заявил в воскресенье в интервью радио "Эхо Москвы" министр экономического развития Максим Орешкин.

"Эта история бьет по имиджу России как гарантированного поставщика энергоресурсов. Сейчас все меры предпринимаются, регламенты меняются, процедуры меняются так, чтобы такого не произошло в будущем", - сказал он.

По словам министра, тема грязной нефти не обсуждается в рамках переговоров между Москвой и Минском по развитию интеграции двух стран.

Теги
РоссияОрешкин, Максим СтаниславовичДело о загрязнении нефти в трубопроводе "Дружба"
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