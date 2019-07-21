Переговоры Украины и МВФ о новой программе сотрудничества запланированы на сентябрь

КИЕВ, 21 июля. /ТАСС/. Представитель президента Украины в кабмине Андрей Герус заявил, что переговоры по новой программе сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ) запланированы на сентябрь.

"Я на этой неделе буду встречаться с представителем МВФ. Сейчас у нас предыдущая программа фактически завершена, немного досрочно. Будут переговоры в сентябре о новой программе. Какие пункты будут установлены в меморандуме - это будет зависеть от результатов переговоров", - цитирует его агентство УНИАН.

Герус отметил, что цену газа не стоит вписывать в меморандум как ключевое условие. По его мнению, данный вопрос является политическим вопросом, и на нем часто спекулируют. "Однозначно, нужно будет выходить на позицию, которая позволит продолжить сотрудничество с МВФ", - подчеркнул он.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что Киев заинтересован в сотрудничестве с МВФ. Страна готова присоединиться к новой программе сотрудничества с МВФ после формирования нового правительства, отмечал он.

Официальный представитель МВФ Джерри Райс ранее сказал, что фонд готов к дальнейшим шагам в переговорах с Украиной о сотрудничестве после проведения парламентских выборов в стране. Новая программа помощи от МВФ stand-by была подписана в конце декабря минувшего года и рассчитана на 14 месяцев, в течение которых Украина может получить $3,9 млрд.