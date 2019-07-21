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Рябков: в экономическом сотрудничестве России и Венесуэлы нет проблем, исключения единичны

Он добавил, что речь идет о ситуации в целом

КАРАКАС, 21 июля. /ТАСС/. Россия не видит проблем в том, как развивается экономическое сотрудничество с Венесуэлой, за "небольшими единичными исключениями". Об этом заявил в воскресенье замглавы МИД РФ Сергей Рябков, отвечая на вопрос, обсуждалась ли на консультациях в Каракасе реструктуризация венесуэльской задолженности перед "Роснефтью".

"Я не готов употреблять термин "реструктуризация", потому что это, во-первых, корпоративная тема, во-вторых, потому что проблем, за небольшими единичными исключениями, в этой сфере мы не наблюдаем", - сказал он.

"Я сейчас говорю не конкретно о "Роснефти", а в целом", - добавил высокопоставленный дипломат.

Теги
ВенесуэлаРоссияРябков, Сергей Алексеевич
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