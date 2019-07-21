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Белоруссия и Россия планируют к 2021 году прийти к единым отраслевым рынкам

Профильное законодательство должно быть унифицировано уже к середине 2020 года

МИНСК, 21 июля. /ТАСС/. Белоруссия и Российская Федерация договорились к середине следующего года подготовить унифицированное законодательство и к 2021 году выйти на единые отраслевые рынки. Об этом заявил в воскресенье в эфире телеканала "Беларусь 1" министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой.

"Мы [совместная группа по интеграции] выработали общие подходы ко всей работе. Это дорожная карта к ноябрю [нынешнего года], унифицированное законодательство к середине следующего года, это запуск на единых правилах тех рынков, по которым мы договорились с 2021 года", - отметил Крутой.

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