Медведев в Курской области проведет совещание о стимулировании экспорта сельхозпродукции

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев в понедельник посетит Курскую область, где проведет совещание на тему стимулирования экспорта сельскохозяйственной продукции.

Как сообщает пресс-служба правительства, в совещании примут участие вице-премьер Алексей Гордеев, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, представители профильных федеральных органов исполнительной власти, главы регионов, руководители отраслевых организаций и предприятий. Мероприятие пройдет на площадке Курского мясоперерабатывающего завода.

Во время поездки глава кабмина также осмотрит сельхозпредприятия области и проведет рабочую встречу с врио губернатора Курской области Романом Старовойтом.

В 2018 году объем экспорта сельхозпродукции из России превысил $25 млрд, увеличившись по сравнению с 2017 годом примерно на 20%. Минсельхоз РФ ожидает по итогам 2019 года снижения этого показателя до $24 млрд из-за снижения экспорта зерновых.

Согласно майскому указу президента России Владимира Путина, экспорт продукции агропромышленного комплекса (АПК) к 2024 году должен увеличиться до $45 млрд.

Во исполнение указа правительство начало реализовывать федеральный проект "Экспорт продукции АПК" (входит в состав национального проекта "Международная кооперация и экспорт). Он, в частности, предполагает создание единой отраслевой системы продвижения и позиционирования сельхозпродукции на внешних рынках. Также планируется разработать отраслевые зонтичные бренды, которые позволят дифференцировать продукцию, повысить ее узнаваемость и добавленную стоимость на международном рынке.