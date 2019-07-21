"Победа" открывает продажу пакетных туров

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") в понедельник запускает работу собственного туроператора Pobeda.travel, который будет продавать пакетные туры на рейсах перевозчика. В первый год планируется реализовать 50 тыс. туров, сообщил журналистам гендиректор "Победы" Андрей Калмыков.

"Наша команда запускает автономный сервис с собственным сайтом, отдельным продвижением и социальными сетями - проект Pobeda.travel, который будет агрегировать лучшие варианты размещений во всех городах маршрутной сети авиакомпании в "пакетах" с авиабилетами. Клиенты смогут найти на сайте Pobeda.travel предложения с выгодой до 15%", - сказал Калмыков.

Лоукостер запустил продажи пакетных туров в тестовом режиме 1 апреля. Тогда полноценный запуск планировался к началу летнего сезона.

Зачем "Победе" туроператор

Хотя, по словам Калмыкова, примерно 75% пассажиров "Победы" - самостоятельные туристы, в авиакомпании считают, что в стране есть большой неудовлетворенный спрос именно на пакетные предложения. "Мы поняли, что у наших клиентов есть большой неудовлетворенный спрос на приобретение пакетных туров с гарантией надежности. Мы с вами видим, что происходило в предыдущие годы, клиенты это тоже все видят и хотят стабильности", - сказал он, имея в виду проблемы туроператоров в 2018 году.

"Вместе с этим мы решаем большое количество стоящих перед нами проблем. Мы значительно расширяем нашу сеть маршрутов: расширяться на массовых турнаправлениях без продажи турпакетов практически нереально. Мы видим, что несмотря на большое количество самостоятельных путешественников, есть большое количество направлений, где люди в большинстве своем хотят покупать турпакеты. Та же Турция, Греция, Кипр", - отметил Калмыков.

Стоимость авиабилета, приобретаемого отдельно, и билета в составе пакетного предложения будет одинаковой, сообщил гендиректор "Победы". Он добавил, что в первый год туроператор не должен принести чистой прибыли.

В 2018 году с рынка ушли сразу несколько туроператоров, включая старейшую российскую турфирму "Натали турс" и оператора на китайском направлении "Жемчужная река". Для вывоза туристов "Жемчужной реки" пришлось организовывать эвакуацию за счет резервных средств ассоциации "Турпомощь", при этом клиенты обеих компаний не смогли получить денежные компенсации в полном объеме, поскольку страхового покрытия оказалось недостаточно.

О "Победе"

"Победа" входит в группу "Аэрофлот". Парк авиакомпании состоит из 30 Boeing 737NG. За 2018 год компания перевезла 7,1 млн пассажиров, в 2019 году планирует перевезти не менее 10 млн человек.