Средний размер потребкредита в России во втором квартале вырос на 6,9%

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Средний размер выданных россиянам потребительских кредитов во втором квартале 2019 года достиг 188,4 тыс. рублей - это на 6,9% больше показателя аналогичного периода 2018 года. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

В НБКИ отметили, что по сравнению с первым кварталом 2019 года размер кредита вырос на 10,4%, или 17,7 тыс. рублей. При этом последние четыре квартала этот показатель находится на стабильном уровне 170-190 тыс. рублей.

Во втором квартале 2019 года самые крупные потребительские кредиты среди 30 регионов - лидеров по объемам потребительского кредитования выдавались в Москве (в среднем 422 тыс. рублей), Московской области (306,3 тыс.) и Санкт-Петербурге (297,3 тыс.).

Сильнее всего средний размер потребительских кредитов во втором квартале 2019 года вырос в Хабаровском крае (+15,4% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года), Кемеровской и Тюменской областях (+14,9% и +14,8% соответственно). В то же время в ряде регионов средний размер выданных потребкредитов снизился, в том числе в Москве (-5,2%) и Челябинской области (-0,2%).

"В последнее время банки предоставляют кредиты (в том числе и потребительские) значительно более избирательно, активнее выдавая займы гражданам с хорошей кредитной историей и более высоким уровнем доходов, - приводит пресс-служба слова директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова. - Речь идет, прежде всего, о гражданах, которые в последнее время все чаще прибегают к потребительским кредитам для оплаты более "дорогих" товаров и услуг. Таким образом, розничное кредитование постепенно переходит к более диверсифицированному подходу к заемщикам".

Банк России принимает меры по снижению долговой нагрузки заемщиков и темпов роста кредитования, которое, как полагает регулятор, заметно опережает рост как номинальных доходов, так и зарплат. Для ограничения рисков ЦБ, в частности, вводит показатель долговой нагрузки заемщика и планирует с 1 октября ввести для банков коэффициенты риска по потребительским кредитам в зависимости от показателя долговой нагрузки (отношение долга к доходам) и полной стоимости кредита. Также в ЦБ сообщали, что рост кредитования физических лиц российскими банками в июне замедлился до 1,4% против 1,9% годом ранее.