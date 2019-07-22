Китай вводит антидемпинговые пошлины на импорт нержавеющей стали из ЕС и Японии

ПЕКИН, 22 июля. /ТАСС/. Власти Китая приняли решение о введении антидемпинговых пошлин на импорт заготовок, горячекатанных листов и рулонов из нержавеющей стали из стран ЕС, Индонезии, Южной Кореи и Японии. Об этом говорится в опубликованном в понедельник заявлении Министерства коммерции КНР.

"Следственные органы постановили, что импортируемые из ЕС, Японии, Южной Кореи и Индонезии заготовки, горячекатанные листы и рулоны из нержавеющей стали поставлялись на рынок КНР по демпинговым ценам, что нанесло существенный ущерб отечественным производителям", - отмечается в заявлении ведомства. "В этой связи с 23 июля [текущего года] поставщики из указанных стран обязуются платить соответствующие антидемпинговые пошлины при импорте перечисленной продукции на рынок Китая", - сказано в заявлении.

Принятые меры вступят в силу сроком на пять лет. Ставка взимаемых пошлин пока не указывается.

Антидемпинговое расследование в отношении импорта заготовок, горячекатаных листов и рулонов из нержавеющей стали, ввозимых в Китай из стран ЕС, Индонезии, Южной Кореи и Японии, было инициировано год назад, 23 июля 2018 года. Согласно заявлению Минкоммерции, оно было начато "в связи с заявкой, официально поступившей 22 июня [прошлого года] от компании Taigang, занимающейся производством продукции из нержавеющий стали в провинции Шаньси (Северный Китай) и представляющей интересы всей соответствующей отрасли Китая".