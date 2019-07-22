Минпромторг направил в МЭР проект постановления о квотах на экспорт лома

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Министерство промышленности и торговли России направило на оценку в Минэкономразвития проект постановления о квотировании экспорта лома черных металлов на полгода, сообщили ТАСС в пресс-службе Минпромторга. С инициативой ограничить экспорт выступил в конце прошлого года Фонд развития трубной промышленности.

"Минпромторг России в целях получения заключения об оценке регулирующего воздействия направил 17 июля 2019 года проект постановления в Минэкономразвития России", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в период публичного обсуждения проекта, размещенного на портале проектов нормативных правовых актов с 18 июня по 8 июля, министерство не получало комментариев металлургических компаний относительно инициативы.

Документ был подготовлен по итогам совещания у вице-премьера Дмитрия Козака, которое состоялось в начале июня. Он предполагает, что для экспортеров установят квоты пропорционально объему лома, который они поставили за рубеж с 1 января 2016 по 31 декабря 2018 года. При этом квоты будут устанавливаться с учетом поправочных коэффициентов для каждого региона.

Предложение ограничить экспорт лома из-за его дефицита на российском рынке направил в Минпромторг в конце декабря 2018 года Фонд развития трубной промышленности. Национальная саморегулируемая организация предприятий по обращению с ломом металлов, отходами производства и потребления ("Руслом.ком") при этом не поддержала инициативу, а в ассоциации "Русская сталь", объединяющей крупнейших производителей черных металлов и труб, отмечали, что члены ассоциации после долгих обсуждений вопроса не пришли к единому мнению.

В середине июня в компании "Металлоинвест", в состав которой входит "Уралметком", обеспечивающий ломом ОЭМК (входит в ассоциацию "Русская сталь") и "Уральскую сталь", высказались против ограничений на экспорт. По словам представителя компании, данная мера не позволит увеличить доступность лома и навредит рынку.