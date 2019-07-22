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Минпромторг разработал стратегию развития торговли РФ до 2025 года

Как сообщил глава ведомства Денис Мантуров, цель документа - создать комфортную потребительскую среду

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Минпромторг разработал стратегию развития торговли РФ до 2025 года, впервые в документе представлена концепция оптовых продовольственных рынков. Также в стратегии уделено внимание развитию всех актуальных для российского потребителя торговых форматов и вводятся понятия семейного и этнического торгового бизнеса. Об этом сообщил ТАСС министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

"Цель стратегии, разработанной Минпромторгом и рассчитанной до 2025 года, - создать комфортную потребительскую среду. Для этого государство должно сохранять баланс между торговыми сетями и малым торговым бизнесом, устраняя административные барьеры и бюрократические препятствия", - сказал глава министерства.

Торговля занимает одну из лидирующих позиций по вкладу в ВВП России: в 2018 году доля отрасли составляла более 14%, напомнил Мантуров.

"В новом документе уделено внимание развитию всех актуальных для российского потребителя форматов: сетей, малых форматов, стрит-ритейла, вендинговой, нестационарной и мобильной торговли, вводятся понятия семейного и этнического торгового бизнеса. Впервые в стратегии представлена концепция оптовых продовольственных рынков", - сказал глава Минпромторга.

Ключевыми показателями эффективности торговой политики станут количество торговых объектов, обеспеченность розничной торговой сетью по площадям, плотность торговой сети и количество хозяйствующих субъектов, занимающихся розничной торговлей.

"Мы видим, что в последние годы ассортимент наших магазинов расширился и сегодня способен удовлетворить любые запросы, а качество сервиса российских торговых операторов для покупателей нередко опережает сервис их европейских и американских коллег", - заключил министр.

Теги
Мантуров, Денис ВалентиновичРоссия
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