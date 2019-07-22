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Главы ЦБ России и Белоруссии обсудили экономическую ситуацию в обоих государствах

Павел Каллаур и Эльвира Набиуллина обсудили состояние банковских систем двух стран и механизмы регулирования и надзора финансовой сферы

МИНСК, 22 июля. /ТАСС/. Участники заседания Межбанковского валютного совета Национального банка и ЦБ РФ с участием руководителей ведомств Павла Каллаура и Эльвиры Набиуллиной обсудили экономическую ситуацию и вопросы денежно-кредитной политики в Белоруссии и России. Об этом говорится в опубликованном в понедельник сообщении пресс-службы Нацбанка Белоруссии.

"Участники встречи рассмотрели экономическую ситуацию и ход реализации денежно-кредитной политики в Беларуси и России в 2019 году, обсудили механизмы регулирования и надзора финансовой сферы, состояние банковских систем двух стран, обменялись информацией по другим актуальным вопросам текущей деятельности Центральных банков Беларуси и России", - отмечается в сообщении.

Межбанковский валютный совет Центральных банков Белоруссии и РФ был создан в ноябре 1999 года. Совет занимается подготовкой межгосударственных соглашений в области банковской деятельности, унификацией нормативно-регулятивной базы финансовой и банковской сфер для создания равных условий субъектам хозяйствования двух стран, подготовкой рекомендаций по разработке и реализации координированной денежно-кредитной и валютной политики.

Теги
БелоруссияРоссияНабиуллина, Эльвира Сахипзадовна
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