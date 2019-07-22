Продажи единого билета из Сочи в Абхазию откроются 23 июля

КРАСНОДАР, 22 июля. /ТАСС/. Система единого билета для проезда на автобусе из аэропорта и вокзала Сочи в курортные города Абхазии возобновит работу 24 июля. Продажи билетов откроются на день раньше, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе "Единой транспортной дирекции".

"С 23 июля 2019 года "Единая транспортная дирекция" открывает продажи единых билетов в Республику Абхазия и обратно. С 24 июля перевозки будут осуществляться с пересадкой на железнодорожном вокзале Адлер и в аэропорту Сочи в пять городов Абхазии - Гагру, Пицунду, Гудауту, Новый Афон и Сухум. Воспользоваться единым билетом можно при путешествии как на поезде до железнодорожного вокзала Адлер и далее на автобусе, так и на самолете до аэропорта Сочи и далее на автобусе в Абхазию", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что билет можно оформить на сайте РЖД и в авиакассах. Летом планируется восемь рейсов в сутки. Стоимость билета - до 560 рублей.

По данным пресс-службы, перевозки выполняются на микроавтобусах. Пункт пропуска "Адлер" на российско-абхазской границе работает в штатном режиме, при этом с 2018 года увеличено количество полос движения для проезда автобусов, что позволяет сократить время поездки.

Поездки в Абхазию по единому билету осуществляются третий курортный сезон.