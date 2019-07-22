"Новатэк" закрыл сделки по продаже долей в "Арктик СПГ - 2"

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. ПАО "Новатэк" объявило о закрытии сделок по продаже долей участия в проекте "Арктик СПГ - 2" дочернему обществу Китайской национальной нефтегазовой корпорации (CNPC), дочернему обществу CNOOC Ltd. и консорциуму Mitsui & Co и Японской национальной корпорации по нефти, газу и металлам JOGMEC (Japan Arctic LNG). Об этом говорится в сообщении российской компании.

"Успешно закрыв сделки по продаже долей, мы сформировали состав участников "Арктик СПГ - 2". Достигнутый целевой уровень участия "Новатэк" позволит принять окончательное инвестиционное решение и оптимально использовать денежный поток компании для финансирования наших новых проектов", - сказал председатель правления "Новатэка" Леонид Михельсон.

Ранее он сообщал, что "Новатэк" планирует принять окончательное инвестиционное решение по проекту "Арктик СПГ - 2" в сентябре 2019 года.

29 июня по итогам российско-японских переговоров на высшем уровне в городе Осака было объявлено о том, что "Новатэк" продаст консорциуму японских Mitsui & Co и Jogmec 10-процентную доли в проекте строительства завода по сжижению природного газа "Арктик СПГ - 2", они станут четвертым акционером проекта. Таким образом, состав акционеров "Арктик СПГ - 2" после сделки с японскими компаниями сформирован. Китайские CNOOC, CNPC, французская Total, консорциум Mitsui и Jogmec в целом получили 40% - по 10% у каждого участника.

Михельсон также добавил, что несмотря на то, что Saudi Aramco на протяжении долгого времени изучала проект, "Новатэк" "не получил предложения, которое можно было бы рассмотреть".

"Арктик СПГ - 2" - второй СПГ-проект "Новатэка", его мощность составит 19,8 млн тонн. Запуск первой очереди планируется в 2022-2023 годы.