"Известия": в состав колбасы могут включить панцирь саранчи

ТАСС, 22 июля. Ученые в области биотехнологий из Университета ИТМО начали разрабатывать биодобавку на основе хитина, сообщают "Известия" . Его, как отмечается, получают из панциря саранчи.

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Профессор факультета пищевых биотехнологий и инженерии Александр Ишевский заявил изданию, что новая добавка вдальнейшем может заменить порошковые концентраты, которые делают из шкур, рогов и копыт, а после добавляют в колбасу и сосиски. По словам эксперта, такую добавку давно уже используют в африканских странах. Впрочем, помимо панциря саранчи, специалисты работают над добавкой из панциря креветок и раков.

По словам экспертов, мир стоит перед острой нехваткой животного белка. Его стоимость растет темпами по 7-11% в год, говорят специалисты.

Александр Ишевский также уверяет, что содержание белка в панцире саранчи колеблется от 13 до 77% от сухой массы. Как предполагается, такая добавка может повысить качество продукта.

Специалисты экспериментировали с краснодарской и южноафриканской саранчой. Однако в эксперименте оставили только южноафриканскую.