Как работают Международный валютный фонд и Всемирный банк

75 лет назад — 22 июля 1944 года — в американском городе Бреттон-Вудс завершилась конференция, на которой 44 страны решали, как восстанавливать экономики разных стран после Второй мировой. Итогом стал переход от системы золотого стандарта к твердым обменным курсам валют (Бреттон-Вудская система, позднее эволюционировала в Ямайскую систему плавающих курсов), а также создание Международного валютного фонда (МВФ) и Международного банка реконструкции и развития (МБРР, кредитное учреждение Всемирного банка).
- Золотой стандарт — система, в которой стоимость банкнот или монет выражается в определенном количестве золота. Деньги в любой момент можно обменять на золото, и, таким образом, они не могут выпускаться в неограниченном количестве и терять из-за этого свою ценность.
- Бреттон-Вудская система (фиксированный валютный курс) сменила в 1944 году золотой стандарт. Американский доллар тогда стал международной расчетной валютой — его курс привязали к золоту, а курсы остальных мировых валют — к нему.
- Ямайская система заменила Бреттон-Вудскую систему в 1976 году. Основные принципы: валюты, в том числе доллар, больше не привязаны к золоту и не обмениваются на драгоценный металл; многие страны перешли на плавающий валютный курс, который определяется исходя из спроса и предложения на рынке.
Разделение на два ведущих мировых финансовых института было сознательным, но для непосвященных наблюдателей их деятельность во многом похожа. Мы попытались разобраться, чем же она отличается на самом деле.
Общие черты
Созданные в одно время МВФ и Всемирный банк (ВБ) на первый взгляд довольно похожи:
- обе организации фактически управляются правительствами 189 стран-участниц, то есть практически всеми государствами в мире;
- занимаются экономическими проблемами и концентрируются на развитии и укреплении экономик государств-членов.
Цели
Всемирный банк — главный источник финансовой и технической помощи развивающимся странам. В самом начале выдавал кредиты разрушенным после войны государствам, но когда те восстановили инфраструктуру, переориентировался на борьбу с бедностью.
Сейчас состоит из пяти организаций — МБРР, Международной ассоциации развития (МАР), Международной финансовой организации (IFC), Многостороннего агенства по инвестиционным гарантиям (МАГИ) и Международного центра по урегулированию инвестиционных споров (МЦУИС). В отличие от МВФ, остается институтом, в первую очередь отвечающим за развитие.
МВФ призван обеспечить стабильность международной валютно-финансовой системы, обменных курсов и международных расчетов. По сути, фонд надзирает за денежно-кредитной и валютной политикой стран и не является кредитным учреждением в чистом виде.
Кому и как помогают
МВФ выделяет деньги любым странам-членам, которые столкнулись с дефицитом платежного баланса. То есть задача фонда — предотвращать валютные кризисы, когда государство становится неплатежеспособным.
Всемирный банк предоставляет кредиты по низким ставкам, беспроцентные кредиты и гранты развивающимся странам — на крупные проекты или структурные реформы целых отраслей, часто — под гарантии правительства. Также организация консультирует бедные страны по стратегическим вопросам развития.
Откуда берут деньги
Важнейший источник средств для МВФ — взносы государств-членов, рассчитанные по квотам. Эти квоты назначают при вступлении в организацию, и они отражают примерное положение страны в мировой экономике. От размера этой квоты также зависит число голосов страны при принятии решений и сумма, которую государство может получить от фонда.
Сейчас страны МВФ как раз обсуждают очередной пересмотр квот — ранее глава фонда Кристин Лагард взяла время до октября 2019 года, чтобы выработать окончательную позицию организации. Как ситуация изменится после отставки Лагард, пока неизвестно, но в российском Минфине считают, что это осложнит переговоры. Больше всего об их результатах беспокоятся страны с развивающимися экономиками, потому что считают, что их участие в фонде недооценено.
Чтобы вступить в МБРР, в свою очередь, страна должна сначала стать участницей МВФ, то есть членство в обеих организациях напрямую связано. Финансовые ресурсы ВБ складываются из взносов государств-участников, размер которых определяет опять же квота страны в МВФ, банковской деятельности и выпуска облигаций.
Кто управляет
По негласному соглашению Всемирным банком руководит американец, а во главе МВФ стоит европейский представитель.
Недавно эту традицию продолжил американец Дэвид Малпасс, который в апреле возглавил Всемирный банк. МВФ после отставки француженки Кристин Лагард пока остается под управлением ее заместителя Дэвида Липтона.
Перспективы
Представители развивающихся стран все сильнее критикуют обе организации, и в особенности МВФ — за прозападный характер действий, неэффективность рекомендаций и за то, что они не учитывают их интересы и возрастающую роль в мировой экономике. Появление и работа региональных объединений — например, Нового банка развития (банк БРИКС) или Азиатского банка инфраструктурных инвестиций только отражает, по мнению экспертов, желание развивающихся экономик исправить сложившуюся ситуацию.
Изменение мировой парадигмы признают и в МВФ: его руководство отметило, что с усилением развивающихся стран доля развитых экономик в мировом производстве будет уменьшаться — с половины до трети в следующие 25 лет. Так что 75-летие фонда на фоне отставки Кристин Лагард могло бы стать хорошим шансом решить вопросы управления институтами и рассмотреть на пост главы МВФ кандидатуру представителя не из Европы, пишут в South China Morning Post.
Арина Раксина