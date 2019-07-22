Как работают Международный валютный фонд и Всемирный банк

Всемирный банк — главный источник финансовой и технической помощи развивающимся странам. В самом начале выдавал кредиты разрушенным после войны государствам, но когда те восстановили инфраструктуру, переориентировался на борьбу с бедностью.

Сейчас состоит из пяти организаций — МБРР, Международной ассоциации развития (МАР), Международной финансовой организации (IFC), Многостороннего агенства по инвестиционным гарантиям (МАГИ) и Международного центра по урегулированию инвестиционных споров (МЦУИС). В отличие от МВФ, остается институтом, в первую очередь отвечающим за развитие.

МВФ призван обеспечить стабильность международной валютно-финансовой системы, обменных курсов и международных расчетов. По сути, фонд надзирает за денежно-кредитной и валютной политикой стран и не является кредитным учреждением в чистом виде.