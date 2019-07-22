Компания "СБК" обратилась в суд с ходатайством о признании Антипинского НПЗ банкротом

ТАСС, 22 июля. Компания "СБК" 18 июля обратилась в Арбитражный суд Тюменской области с иском о признании банкротом Антипинского нефтеперерабатывающего завода. Сумма исковых требований составляет более 70,1 млн рублей, говорится в картотеке арбитражных дел.

Дата рассмотрения ходатайства пока не определена.

Согласно выписке из единого государственного реестра юридических лиц, СБК занимается "деятельностью в области права и бухгалтерского учета".

18 мая Антипинский НПЗ подал в Арбитражный суд Тюменской области заявление о признании себя банкротом. Согласно данным картотеки суда, Антипинский НПЗ обозначил сумму требований по делу о банкротстве в 346,4 млрд рублей. Позднее к делу присоединились кредиторы НПЗ - "Абсолют банк", Московский кредитный банк и другие. После получения Сбербанком контроля над НПЗ он был продан совместному предприятию банка и азербайджанской SOCAR - компании "Сокар Энергоресурс".