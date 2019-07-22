Western Union ограничила сумму переводов из России за рубеж

ТАСС, 22 июля. Платежная система Western Union ограничила объем переводов из России в большинство стран мира суммой в 600 тыс. рублей в месяц. Об этом говорится в сообщении компании.

В Western Union не пояснили причины изменения правил трансграничных переводов.

"С 22 июля 2019 года в "Платежной системе Вестерн Юнион" установлена максимальная общая сумма трансграничных переводов денежных средств, отправляемых одним отправителем через "Платежную систему Вестерн Юнион" в одну страну, за исключением Казахстана, Киргизии, Китая, включая Гонконг, и Вьетнама, в размере 600 тыс. российских рублей", - говорится в сообщении.

Как отметили в компании, для определения общей суммы переводов в месяц учитываются все отправленные переводы, независимо от валюты перевода или способа отправления. Переводы в долларах США пересчитываются в российские рубли по курсу Western Union, установленному для соответствующего перевода.

При этом с 16 апреля действует ограничение на максимальную сумму переводов, отправляемых одним отправителем в Казахстан, Киргизию, Китай или Вьетнам. Так, максимальная общая сумма переводов в течение месяца в эти страны не может превышать 100 тыс. рублей.