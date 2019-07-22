СМИ: Сеул вынесет в ВТО вопрос о санкциях Токио

ТАСС, 22 июля. Южная Корея во вторник вынесет вопрос о введенных Японией в ее отношении торговых санкциях на обсуждение Генерального совета Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом в понедельник сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Министерство торговли, промышленности и энергетики Республики Корея.

По его информации, заместитель министра по юридическим вопросам Ким Сын Хо представит Южную Корею на заседании Генерального совета организации в Женеве. Планируется, что Ким Сын Хо обратится к государствам - членам ВТО с речью, в которой поднимет вопрос о нарушении Японией принципов свободной торговли, а также необходимости отмены экспортных ограничений.

Как сообщает агентство, это выступление призвано "подтолкнуть международное сообщество к оказанию давления на Японию".

1 июля Токио ужесточил контроль за экспортом в Южную Корею трех видов материалов, необходимых для производства полупроводников и экранов различных электронных устройств. Поводом для этого, в частности, послужили подозрения, что часть этих компонентов может нелегально поставляться из Республики Корея в КНДР. Сеул категорически отвергает такую возможность.

Отношения Токио и Сеула обострились осенью 2018 года, когда Верховный суд Республики Корея обязал японскую компанию Nippon Steel & Sumitomo Metal выплатить компенсацию четырем корейским работникам за принуждение их к труду во время Второй мировой войны. Правительство Японии отвергло решение суда, подчеркнув, что этот вопрос был окончательно решен при нормализации отношений Токио и Сеула в 1965 году. В соответствии с подписанным тогда двусторонним соглашением подобные разбирательства предусматривают привлечение к процессу представителей третьих стран. Между тем южнокорейская сторона отказалась от созыва международной арбитражной коллегии, в связи с чем 19 июля глава МИД Японии Таро Коно вручил ноту протеста послу Республики Корея в Японии Нам Гван Пхо.