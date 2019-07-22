ЦБ в I полугодии выявил более 80 нелегальных форекс-дилеров

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. ЦБ РФ в I полугодии 2019 года выявил свыше 80 нелегальных компаний, предлагавших услуги на рынке Forex. Об этом в интервью ТАСС сообщил директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях.

"В первом полугодии мы выявили семь нелегальных брокеров, которые занимались псевдо-инвестированием денежных средств на финансовом рынке. 81 организация нелегально предлагала услуги на рынке Forex, из них 38 действовали из-за рубежа, но их сайты были рассчитаны на русскоязычную аудиторию", - пояснил он.

Лях отметил, что уже приняты меры по ограничению деятельности этих организаций, а также составлено обращение в Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере ЦБ для блокировки сайтов.

Мошеннические схемы нелегальных форекс-дилеров остаются стандартными, пояснил глава департамента ЦБ. "Чаще всего компании изображают деятельность на рынке Forex, показывая, что у клиента есть прибыль на счете, но как только он захочет вывести деньги, счет обнуляется или блокируется, а "персональный менеджер" перестает отвечать на телефон", - рассказал Лях.

Для вовлечения клиентов обычно предлагается торговля с плечом до 500%, что примерно в 10 раз превышает допустимый уровень соотношения заемных средств к собственным.