ЦБ рассказал про мошенническую схему с ОСАГО на Дальнем Востоке

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Мошенники на Дальнем Востоке предлагают гражданам доплатить за внесение персональных данных в анкету при оформлении ОСАГО. Об этом в интервью ТАСС рассказал директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерий Лях.

"Запустив проект повышения финансовой доступности на Дальнем Востоке, мы выявили в этом регионе, а именно на Камчатке, большое количество компаний, которые занимаются посредничеством на рынке страховых услуг. За деньги они предлагали услугу, которая является бесплатной: оформляли людям электронное ОСАГО за вознаграждение, то есть фактически просто набирали номер паспорта и машины на компьютере и делали распечатку, проводя платеж", - пояснил он.

Всего в 2019 году регулятор обнаружил 31 нелегального страхового брокера, большая часть из которых действовала на Дальнем Востоке. Валерий Лях добавил, что мошенничество в страховании негативно сказывается на репутации финансового рынка и связано с малой информированностью населения. В то же время проект по повышению финансовой доступности помогает решить проблему "последней мили" для людей, которые живут в удаленных труднодоступных регионах, пояснил он,.

Согласно мониторингу ЦБ, за январь - май 2019 года число обращений по мисселингу (некорректные продажи) на страховом рынке возросло на 14,3% и составило около 800 обращений против 700 годом ранее. При этом количество обращений по навязыванию дополнительных услуг при заключении договора ОСАГО упало в 11 раз - до 100 против 1100 годом ранее.