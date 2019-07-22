Комитет Госдумы не поддержал проект о зачислении в бюджеты субъектов 30% НДПИ на нефть

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента отклонить в первом чтении законопроект о зачислении в бюджет субъектов РФ 30% поступлений от налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в виде углеводородного сырья. В настоящее время 100% доходов от этого налога получает бюджет РФ. Документ был инициирован депутатом от КПРФ Михаилом Щаповым.

Законопроект предусматривает изменения ряда статей Бюджетного кодекса РФ в части нормативов распределения между уровнями бюджетной системы поступлений от налога на добычу полезных ископаемых в виде углеводородного сырья. Поправки предполагают уменьшение установленных нормативов отчислений в федеральный бюджет со 100% до 70%, установление нормативов отчислений в бюджеты субъектов РФ в размере 30%.

Чтобы компенсировать выпадающие доходы федерального бюджета, законопроектом предлагается уменьшить объем межбюджетных трансфертов для нефтегазодобывающих регионов. По замыслу автора документа, новые нормы необходимо будет применить к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении федерального бюджета, начиная с федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

Этот законопроект должен способствовать восстановлению баланса в отношениях регионов и федерального центра, заявил Михаил Щапов на заседании комитета. "Сейчас равновесие нарушено: за последние 10 лет доля региональных бюджетов в налоговых доходах упала с 60% до 44%. У субъектов федерации нет денег даже на первоочередные расходы, они вынуждены постоянно занимать средства у банков. За те же десять лет совокупный госдолг регионов вырос с 1 трлн до 2,5 трлн рублей", - указал он. По мнению депутат, федеральный центр "последовательно лишает регионы собственных источников доходов: за последние 10 лет было принято больше десятка поправок в Бюджетный кодекс, перераспределяющих налоговые доходы в пользу федерального бюджета".

Правительство РФ не поддержало законопроект: по мнению кабмина, если документ будет принят, выпадающие доходы бюджета составят более 1,8 трлн рублей в условиях 2019 года (около 9,5% от общей суммы доходов федерального бюджета). "Зачисление 30% НДПИ в виде углеводородного сырья в бюджеты субъектов РФ приведет к снижению у регионов заинтересованности в развитии собственной налоговой базы", - считают в правительстве.