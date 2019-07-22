Мощность плодохранилищ в Крыму за два года вырастет более чем в два раза

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июля. /ТАСС/. Плодохранилища суммарной мощностью около 60 тыс. тонн планируется построить в Крыму в 2019-2020 годах, - это в два раза больше суммарной мощности хранилищ, которые действуют в настоящее время. Об этом сообщил ТАСС в понедельник министр сельского хозяйства Республики Крым Андрей Рюмшин.

"По состоянию на июль 2019 года суммарные мощности для хранения плодовой продукции составляет 53,57 тыс. тонн. В 2019-2020 годах планируется введение в эксплуатацию плодохранилищ мощностью хранения 60 тыс. тонн", - сказал Рюмшин.

Он уточнил, что в 2019 году планируется ввести хранилища на 18,5 тыс. тонн, а в 2020-м - на 41,5 тыс. тонн. При этом дефицит мощностей плодохранилищ сейчас составляет около 70% (около 127,35 тыс. тонн).

"Основная цель создания объектов агрологистики - сохранить собранный урожай необходимого качества с минимальными потерями и реализовать его по более высоким ценам. Нехватка мощностей хранения приводит к снижению конкурентоспособности продукции и уменьшению доходности сельскохозяйственных производителей", - пояснил министр.

Он добавил, что общая площадь плодово-ягодных насаждений в 2018 году превысила 12 тыс. га, при этом ежегодно закладываются новые сады - так с начала текущего года заложено 658 га молодых садов, что соответствует заданию Республики Крым на 2019 год. Валовый сбор плодовой продукции сельскохозяйственными предприятиями республики в 2018 году составил 180,9 тыс. тонн. Крымские фрукты продаются не только в Крыму - они отправляются в Московскую и Ленинградскую области, а в будущем аграрии рассчитывают поставлять фрукты и ягоды в другие регионы.