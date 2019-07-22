Комитет Госдумы запросил позицию ЦБ по государственным экспортным кредитам за счет ФНБ

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по бюджету и налогам отложил рассмотрение поправок в Бюджетный кодекс, которые позволяют направлять средства ФНБ свыше 7% ВВП на предоставление государственных экспортных кредитов, мотивируя тем, что данную поправку необходимо согласовать с ЦБ.

Поправка была представлена правительством ко второму чтению законопроекта об ужесточении лимитов госдолга для субъектов Федерации. Представитель Счетной палаты заявил на заседании комитета, что его ведомство не поддерживает эту поправку, она преждевременна и позиция ЦБ по ней неизвестна.

"Это право на использование ФНБ, и оно будет рассматриваться у нас в ходе бюджета. Сейчас, забегая вперед, при рассмотрении направления бюджета, я готов поддержать такую поправку, она правильная. А что, я правильно понимаю, действительно поправка никак не согласована с ЦБ? За счет ФНБ предлагается предоставлять кредиты для продукции, которую мы направляем на экспорт, в рамках нацпроекта "Развитие экспорта", - отметил глава комитета Андрей Макаров.

Депутат предложил отложить рассмотрение поправки для того, чтобы она была согласована со Счетной палатой и ЦБ. "Эта поправка вообще не имеет никакого отношения к закону, который мы принимали в первом чтении. Это абсолютно не имеет отношение к концепции закона. Мы только что проходили это по демпферу. Мы фундаментальнейший вопрос вносим в рамках второго чтения", - отметил Макаров, напомнив депутатам, что Дума не стала рассматривать поправки правительства по демпферу, потому что они не соответствовали принятой в первом чтении концепции другого законопроекта.

Ранее 17 июля комиссия по законопроектной деятельности правительства РФ одобрила поправки в Бюджетный кодекс, которые позволяют направлять средства ФНБ свыше 7% ВВП на предоставление государственных экспортных кредитов. Поправками к законопроекту предусматривается, в частности, создание правовых оснований для предоставления государственных экспортных кредитов за счет средств ФНБ после достижения ликвидной частью фонда 7% ВВП. В целях снижения валютных рисков поправками также предлагается установить возможность привлечения регионами кредитов от иностранных банков в российской валюте.