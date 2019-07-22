Комитет Госдумы одобрил повышение НДС до 20% на пальмовое масло

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять поправки об отмене льготной ставки НДС для пальмового масла и повышении ее до 20%. Норма была принята как поправка ко второму чтению законопроекта о снижении ставки НДС для плодово-ягодной продукции до 10%. Госдума рассмотрит поправку на заседании 23 июля.

"Сегодня масло растительное облагается по ставке 10%. Предлагается дополнить действующую норму про масло растительное словами - "за исключением масла пальмового", - указал глава комитета Андрей Макаров.

Предлагается уже в третьем чтении, в постановлении Госдумы по принятию закона, указать рекомендацию правительству РФ о том, что освобождающиеся средства от повышения НДС на пальмовое масло при подготовке проекта бюджета на 2020 год направить на поддержку молочного животноводства, добавил Макаров. Согласно данным приведенным председателем комитета по бюджету, цена льготы по НДС для пальмового масла колеблется от 4,5 до 5 млрд рублей.

В свою очередь замглавы Минфина РФ Илья Трунин указал на возможные проблемы с поправкой о пальмовом масле. "Обращаю внимание на противоречие договору о ЕАЭС и генеральному соглашению по тарифам и торговле. В случае принятия поправка с высокой вероятностью будет рассмотрена органом по разрешению споров, решение будет, скорее всего, не в пользу ее поддержки", - отметил он.