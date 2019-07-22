ФТС предложила увеличить тарифы за таможенные операции с учетом инфляции

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Федеральная таможенная служба (ФТС) предложила проиндексировать величину сборов за таможенные операции на уровень инфляции в период 2012-2017 годов. Об этом говорится в проекте постановления правительства РФ, подготовленном ФТС и размещенном на федеральном портале нормативных правовых актов.

Ставки таможенных сборов устанавливаются правительством Российской Федерации.

"Ставки таможенных сборов за совершение таможенных операций, связанных с выпуском товаров, увеличены с учетом значений индекса потребительских цен за период с 2012 по 2017 год включительно, содержащихся в прогнозах социально-экономического развития Российской Федерации, подготавливаемых Минэкономразвития России", - говорится в пояснительной записке к проекту.

При этом сборы за таможенные операции для физических лиц, провозящих товары для личного пользования, установлены на уровне 500 рублей (за исключением беспошлинного ввоза).

При оформлении таможенных операций с легковыми автомобилями для личного пользования ставки останутся на уровне от 5 тыс. до 20 тыс. рублей за каждое транспортное средство. При таможенных операциях с водными и воздушными судами, по-прежнему будет уплачиваться пошлина за таможенные операции от 5 тыс. до 20 тыс. рублей в зависимости от стоимости транспортного средства.

Постановление должно вступить в силу с 1 января 2020 года.