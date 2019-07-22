Электронные приборы стали самым экспортируемым продуктом Москвы в области автоматизации

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Экспорт продукции Москвы в области индустриальной автоматизации в первом квартале 2019 года достиг $100 млн. Самым востребованным продуктом стали электронные приборы, сообщила в понедельник пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"Объем московского экспорта продукции в области индустриальной автоматизации по итогам первого квартала 2019 года составил $100 млн . Популярными товарными позициями стали: электронные приборы ($14,6 млн, рост в три раза к первому кварталу прошлого года), устройства для автоматического управления ($11,7 млн), вычислительные системы ($11,1 млн ), блоки обработки данных ($7,9 млн)", - говорится в сообщении.

Также, по данным пресс-службы, в число наиболее востребованных экспортных товаров вошли портативные вычислительные цифровые машины ($6,2 млн).

"Москва является регионом номер один в области развития современных, высокотехнологичных и наукоемких производств. На недавно прошедшей международной выставке "Иннопром" мы представили семь столичных инновационных разработок в области индустриальной автоматизации, востребованных как в России, так и на зарубежных рынках", - цитирует пресс-служба главу департамента Александра Прохорова.