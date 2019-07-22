У россиян рекордно вырос объем "свободных денег"

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Количество "свободных денег" у россиян увеличилось в июне на 11,4% по сравнению с маем, говорится в исследовании, опубликованном холдингом "Ромир" в понедельник.

"Согласно расчетам на основе данных Romir Scan Panel о первоочередных затратах россиян и при сравнении их со средними доходами, в июне в среднестатистическом российском домохозяйстве после покупки всех необходимых товаров повседневного спроса и оплаты услуг оставалось порядка 33,1 тыс. рубля "свободных денег". И это самый высокий показатель за все время наблюдений за исключением декабря 2018 года. За месяц объем свободных средств увеличился на 11,4%, а годовой рост составил 11,1%", - отмечается в документе.

Среднегодовое значение индекса "свободных денег" с учетом результатов первого полугодия достигло отметки в 27,2 тыс. рубля, что уверенно превосходит показатели предыдущих лет. Так, в прошлом году значение составляло 24,1 тыс. рубля, а в 2017 году - 18,5 тыс. рубля.

"Рост объема "свободных денег" традиционен для июня и наблюдается каждый год на протяжении всего периода наблюдений. Это, прежде всего, связано с началом сезона отпусков, а, значит, с получением дополнительных выплат, так называемых отпускных. И даже небольшой рост повседневных расходов в минувшем июне не смог эти отпускные прибавки нивелировать", - такой комментарий президента холдинга "Ромир" Андрея Милехина приводится в исследовании.

В июне прирост объемов "свободных денег" оказался существенным во всех типах городов. Но лучшие результаты были зафиксированы в "миллионниках": у жителей мегаполисов в начале лета в ранге "свободных" оставалось порядка 42 тыс. рублей, что на 12% больше, чем месяцем ранее. В "полумиллионниках" месячный прирост "свободных денег" составил 11,7% - до 34,5 тыс. рубля. А в "стотысячниках" среднее значение индекса достигло отметки в 23,8 тыс. рубля, что дает положительную динамику относительно предыдущего месяца в размере 10,2%.

Вместе с номинальным ростом "свободных денег" растет и их покупательская способность, что видно, если ее пересчитать через возможность покупки на все эти деньги лапши быстрого приготовления "Доширак" (90 г). Так, в текущем году на все "свободные деньги" можно приобрести 794 пачки "Доширак". По результатам прошлого года был получен близкий показатель в 727 упаковок. В предыдущие три года покупательская способность "свободных денег" в лапше "Доширак" колебалась в диапазоне пяти сотен.

Методика

"Свободные деньги" домохозяйств в контексте данного исследования - это денежные средства, которые остаются у домохозяйства после покупки необходимых продуктов питания, товаров повседневного спроса, оплаты жилищно-коммунальных, транспортных и других услуг. Это именно те средства, которые домохозяйство может израсходовать на отдых, развлечения, дополнительное образование, ремонт или отложить для крупной покупки (квартира, дача, автомобиль и тому подобное).

Индекс "свободных денег" рассчитывается как разница между доходами домохозяйства и затратами на необходимые товары и услуги. Средние доходы домохозяйств определяются на основе собственных расчетов "Ромир" и Росстата. А затраты на необходимые товары и услуги рассчитываются на основе данных панельного исследования Romir Scan Panel.

"Ромир" - российский частный холдинг, специализирующийся на маркетинговых, медиа и социально-экономических исследованиях.