Суд Тбилиси отказал экс-министру обороны в просьбе арестовать доли телеканала "Рустави 2"

ТБИЛИСИ, 22 июля. /ТАСС/. Тбилисский городской суд в понедельник отказался удовлетворять требование экс-министра обороны Грузии Ираклия Окруашвили об аресте долей телеканала "Рустави 2", владельцем которых на прошлой неделе стал ее прежний собственник, бизнесмен Кибар Халваши. Об этом на брифинге сообщил журналистам экс-глава Минобороны республики.

"Тбилисский городской суд отказал нам в аресте долей "Рустави 2" по смешным для юристов мотивам, якобы мы должны были требовать арест долей вместе с внесением иска. Мы иск не вносили, собираемся. У нас по закону было 10 дней на внесение иска", - сказал Окруашвили, добавив, что в ближайшее время его юристы решат, обжаловать ли отказ ареста долей, или же внести иск и только после этого вновь потребовать ареста активов телекомпании.

Окруашвили обратился в суд с требованием ареста долей "Рустави 2" на прошлой неделе. Он считает, что арест активов ТВ был необходим до подготовки иска против самого Халваши. Экс-министр обороны утверждает, что в 2004 году, когда телеканал был впервые оформлен на Халваши, реальным владельцем был он сам. Это, по словам Окруашвили, подтверждает документ, составленный в 2010 году, согласно которому Халваши был его номинированным лицом, владеющим правом собственности на телекомпанию. Согласно условиям договора, в случае его нарушения Халваши должен выплатить Окруашвили $7 млн.

Решение ЕСПЧ

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в четверг опубликовал решение, в котором говорится, что он не выявил нарушений Европейской конвенции по правам человека в деле грузинской оппозиционной телекомпании "Рустави 2". Помимо всего прочего, суд снял введенное им же в 2017 году временное ограничение на исполнение решения Верховного суда Грузии, согласно которому телекомпания полностью должна была отойти к Халваши.

Минюст Грузии в четверг исполнил решение Верховного суда на основе вердикта ЕСПЧ и переоформил 60% доли телеканала на Халваши, а 40% - на его компанию "Панорама". Сразу после этого Халваши принял решение уволить с поста гендиректора "Рустави 2" Нику Гварамию и назначить вместо него своего адвоката Паату Салию, который уже встретился с журналистами "Рустави 2" и обещал им полную редакционную свободу.

Дело "Рустави 2"

Судебная тяжба вокруг телеканала "Рустави 2" длится с 2015 года. Еще в августе 2015 года бывший владелец телеканала Халваши подал иск в Тбилисский городской суд, в котором указывал, что в 2006 году (во времена президентства Михаила Саакашвили) его заставили уступить телеканал в пользу людей, приближенных к властям. В ноябре 2015 года Тбилисский городской суд удовлетворил иск Халваши.

После этого владельцы "Рустави 2" оспорили решение суда первой инстанции в апелляционной инстанции, которая 10 июня 2016 года оставила в силе постановление Тбилисского городского суда о передаче канала Халваши. В том же году руководство канала подало жалобу в Верховный суд Грузии, который в марте 2017 года также оставил в силе решения двух предыдущих инстанций. Адвокаты "Рустави 2" заявили тогда же, что намерены обжаловать решение Верховного суда Грузии в Страсбурге. Пока дело рассматривалось в судах, руководство телеканала заявляло, что за бизнесменом Халваши стоят власти, которые хотят закрыть независимый телеканал.