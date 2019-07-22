Медведев в Курской области пообщался с комбайнерами предприятия "Комби-Линец"

СЕЛО ЛИНЕЦ /Курская область/, 22 июля. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев в рамках рабочей поездки в Центральный федеральный округ посетил комбикормовый завод и осмотрел элеватор в Курской области.

Премьер в понедельник прибыл в Курскую область. Как ожидается, в рамках поездки Медведев также посетит Курский мясоперерабатывающий завод, где проведет совещание о стимулировании экспорта сельскохозяйственной продукции. Кроме того, он встретится с врио губернатора Курской области Романом Старовойтом.

Премьер посетил предприятие "Комби-Линец", которое входит в группу компаний "Агропромкомплектация". Директор филиала "Комби-Линец" Виктор Мищенко рассказал Медведеву о работе завода и элеватора. По его словам, уборка урожая началась две недели назад. Глава правительства ознакомился с ходом работ по уборке зерновых культур. Он посмотрел на работу зерноуборочных комбайнов и как происходит выгрузка зерна. "Техника очень хорошая. Передовое хозяйство", - констатировал Медведев.

Здесь же премьер пообщался с водителями комбайнов, поинтересовавшись, зарплатой комбайнеров и устраивает ли их техника, на которой они работают. Комбайнеры ответили утвердительно.

"Погода неплохая, виды на урожай хорошие. От вашего труда сейчас очень многое зависит, очень на вас рассчитываем", - сказал Медведев. "Если условия есть, значит надо трудиться. Сейчас как раз самая страда", - отметил премьер.

Предприятие "Комби-Линец"

Проектная мощность завода - 118 тыс. тонн гранулированных комбикормов в год. Элеваторная часть рассчитана на единовременное хранение 150 тыс. тонн зерна. Плановая мощность по сушке зерна - 300 тонн в час.

Комбикормовый завод является вторым предприятием по производству комбикормов "Агропромкомплектации" в Курской области. Этот завод позволяет полностью обеспечить потребности животноводческих хозяйств "Агропромкомплектация" в Курском регионе в гранулированных комбикормах. Установлено оборудование российского производства, также завод оснащен линией по производству престартерных кормов для молодняка, что является его особенностью.

В целях реализации стратегии региона для завода установлен режим наибольшего инвестиционного благоприятствования, действуют льготы по налогу на имущество. Предприятие участвует в стратегии развития пищевой и перерабатывающей промышленности и госпрограмме развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.