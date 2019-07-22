Медведев похвалил ассортимент продукции Курского мясоперерабатывающего завода

СЕЛО ЛИНЕЦ /Курская область/, 22 июля. /ТАСС/. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев ознакомился с работой Курского мясоперерабатывающего завода и похвалил широкий ассортимент продукции.

Премьеру рассказали об этапах производства, показали цех обвалки мяса и цех производства и упаковки полуфабрикатов, который работает круглосуточно. Также Медведеву показали автоматизированный склад, через который за сутки проходит около 130 тонн продукции. Перемещением продукции здесь полностью управляет компьютерная система - роботы принимают продукцию из цеха обвалки и по заказу работников цеха полуфабрикатов выдают нужный объем. Премьеру продемонстрировали образцы готовой продукции. Медведев похвалил представленный широкий ассортимент. "Неплохо", - сказал он.

Курский мясоперерабатывающий завод

Курский мясоперерабатывающий завод производит мясную продукцию и мясные полуфабрикаты под торговыми марками "Ближние горки" и "Дмитрогорский продукт". Это инновационное высокотехнологичное предприятие, используемые здесь оборудование и технологии мясопереработки применяются только на двух комплексах Европы - в Швейцарии и Германии.

Производственная мощность предприятия - 185 тыс. тонн мяса и мясопродуктов в год, в том числе 18 тыс. тонн полуфабрикатов. Ассортимент включает свыше 100 наименований, продукция реализуется в 33 регионах страны, в странах Таможенного союза, во Вьетнаме и Гонконге.