Чемезов заявил, что ОАК потребуется докапитализация в более чем 300 млрд рублей

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Объединенной авиастроительной корпорации потребуется докапитализация в более чем 300 млрд рублей на "окончательное финансовое оздоровление". Об этом на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил гендиректор Ростеха Сергей Чемезов.

"Да, там нужна будет докапитализация, потому что нам необходимо будет, чтобы окончательно провести финансовое оздоровление всех предприятий ОАК, более 300 млрд [рублей]. Прежде всего эта сумма необходима для того, чтобы мы реализовали программы МС-21 и другие гражданские проекты. Сохраняется потребность докапитализации, как вы правильно заметили, со стороны государства. Здесь мы, конечно, рассчитываем на вашу поддержку", - сказал Чемезов.