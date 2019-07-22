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Чистая прибыль Ростеха в 2018 году выросла на 6%

Глава госкорпорации Сергей Чемезов сообщил также, что выручка от реализации гражданской продукции приблизилась к 30%

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Ростех в 2018 году увеличил чистую прибыль на 6%, до 128,1 млрд рублей, выручка при этом составила 1,64 трлн рублей, сообщил глава госкорпорации Сергей Чемезов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Выручка в целом за 2018 год выросла и составила 1,64 трлн [рублей], и чистая прибыль - 128,1 млрд. Рентабельность по чистой прибыли составила 7,8%", - сказал он.

По словам Чемезова, выручка от реализации гражданской продукции приблизилась уже к 30%. По итогам 2017 года этот показатель составлял 29,1%.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияЧемезов, Сергей Викторович
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