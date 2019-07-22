{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Приостановка авиасообщения с Грузией

Число авиапассажиров из России в Грузии сократилось почти на 80%

С 8 июля граждане России совершили более 2,8 тыс. визитов в республику. Речь идет о россиянах, которые воспользовались самолетом

ТБИЛИСИ, 22 июля. /ТАСС/. Граждане России с 8 июля - дня вступления в силу временного запрета на полеты в Грузию - совершили более 2,8 тыс. визитов в республику воздушным транспортом, что на 78,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Такие данные приводит в понедельник грузинское интернет-издание TBC Research, занимающееся анализом экономической ситуации в стране.

По их данным, граждане РФ в течение второй недели июля совершили более 2,3 тыс. визитов в Тбилисский международный аэропорт, что на 75,2% меньше по сравнению с прошлогодними показателями. Кутаисский международный аэропорт во второй половине июля обслужил 129 человек из РФ (спад на 68,2%). Что же касается Батумского международного аэропорта, то в течение второй недели июля туда прибыли 449 граждан из РФ (спад на 88,1%).

Сократилось также и число россиян, прибывших в Грузию через единственный действующий сейчас между странами таможенно-пропускной пункт "Казбеги - Верхний Ларс". В течение второй недели через этот ТПП из России в Грузию прибыли более 24,5 тыс. человек, что на 5,6% меньше по сравнению с аналогичными показателями за 2018 год.

Теги
ГрузияРоссияПриостановка авиасообщения с Грузией
Госдума до конца недели может продлить "дачную амнистию"
"Дачная амнистия" предполагает упрощенный порядок оформления прав на дачную недвижимость
Читать полностью