Число авиапассажиров из России в Грузии сократилось почти на 80%

ТБИЛИСИ, 22 июля. /ТАСС/. Граждане России с 8 июля - дня вступления в силу временного запрета на полеты в Грузию - совершили более 2,8 тыс. визитов в республику воздушным транспортом, что на 78,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Такие данные приводит в понедельник грузинское интернет-издание TBC Research, занимающееся анализом экономической ситуации в стране.

По их данным, граждане РФ в течение второй недели июля совершили более 2,3 тыс. визитов в Тбилисский международный аэропорт, что на 75,2% меньше по сравнению с прошлогодними показателями. Кутаисский международный аэропорт во второй половине июля обслужил 129 человек из РФ (спад на 68,2%). Что же касается Батумского международного аэропорта, то в течение второй недели июля туда прибыли 449 граждан из РФ (спад на 88,1%).

Сократилось также и число россиян, прибывших в Грузию через единственный действующий сейчас между странами таможенно-пропускной пункт "Казбеги - Верхний Ларс". В течение второй недели через этот ТПП из России в Грузию прибыли более 24,5 тыс. человек, что на 5,6% меньше по сравнению с аналогичными показателями за 2018 год.