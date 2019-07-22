Медведев призвал активнее вести работу по сертификации поставляемых на экспорт товаров

СЕЛО ЛИНЕЦ /Курская область/, 22 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Дмитрий Медведев призвал активнее вести работу по сертификации российской продукции, чтобы у иностранных покупателей не было вопросов к документальному подтверждению качества товаров из РФ.

"Необходимо активнее вести работу по сертификации нашей продукции, чтобы у стран-импортеров не было вопросов к документальному подтверждению качества российских товаров", - заявил он на совещании о стимулировании экспорта сельхозпродукции.

Медведев напомнил, что этой темой занимается Россельхознадзор, в частности, согласовывает экспортные ветеринарные сертификаты на различные виды аграрной продукции. "Уже есть результаты: свыше 4 тыс. российских предприятий включены в реестр экспортеров, имеют право поставлять продукцию животноводства более чем в 80 стран", - добавил премьер-министр.

Глава кабмина предложил участникам совещания обсудить предложения о корректировке и разработке ряда нормативных документов, включая подготовку единой методики учета места происхождения продукции, которая производится на экспорт. Среди других тем Медведев предложил обсудить проработку "процедуры выдачи так называемого сертификата здоровья, который необходим для реализации сельхозтоваров на территории целого ряда стран".

Логистическая инфраструктура для АПК

Потребности аграриев в транспортировке продукции необходимо к середине декабря 2019 внести в план расширения магистральной инфраструктуры, добавил Медведев.

"В комплексном плане модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года нужно учесть потребности аграриев в транспортировке продукции АПК. Изменения надо подготовить и включить в план к середине декабря, как об этом и договаривались. Пока же мы компенсируем сельхозпроизводителям часть затрат на транспортировку продукции АПК по железной дороге через льготные тарифы", - сказал Медведев.

Он также предложил обсудить различные предложения о том, "что делать дальше, как быстро доставлять эту продукцию [на экспорт]". В целом Медведев призвал активнее развивать логистическую инфраструктуру для АПК.

"Мы продолжаем строить сеть оптово-распределительных центров, которые нужны экспортерам. В прошлом году начали работать восемь таких центров, еще 14 нужно ввести в эксплуатацию до конца 2022 года", - сказал глава кабмина.

В новость были внесены изменения (15:20 мск) - добавлены подробности по тексту.