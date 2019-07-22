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Минсельхоз ожидает к 2024 году экспорта зерна на $11 млрд

Глава ведомства Дмитрий Патрушев подчеркнул, что Россия не первый год занимает первое место в мире по экспорту пшеницы

СЕЛО ЛИНЕЦ /Курская область/, 22 июля. /ТАСС/. Россия к 2024 году будет экспортировать зерна на $11 млрд, заявил глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев на совещании с премьер-министром Дмитрием Медведевым о стимулировании экспорта сельхозпродукции.

"Отмечу, Российская Федерация не первый год занимает первое место в мире по экспорту пшеницы. По прогнозам Минсельхоза, в 2024 году зерновые останутся лидером российского экспорта с объемом более $11 млрд", - сказал Патрушев.

"Что касается этой экспортной позиции, должен сказать, что наши планы до 2024 года включают значительное увеличение валового сбора зерновых культур - на 28%", - добавил глава Минсельхоза.

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