В РФ в I полугодии зафиксировано более 1,6 тыс. обращений в отношении "черных" кредиторов

МОСКВА, 22 июль. /ТАСС/. Более 1650 обращений в отношении "черных" кредиторов и субъектов с признаками финансовых пирамид было зафиксировано в России в I полугодии 2019 года, сообщил директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.

"В отношении "черных" кредиторов, в отношении финансовых пирамид в прошлом году было направлено порядка 2800 писем в разные органы, в том числе в ФНС РФ, в органы прокуратуры, в МВД, в ФАС. В этом году за первое полугодие - 1657 писем, по ряду из которых действительно приняты меры <...> В большей степени это административные дела, которые возбуждались в отношении организаций и лиц", - сказал он.

Из материалов к выступлению следует, что больше всего писем в первом полугодии 2019 года было направлено в органы прокуратуры (787 писем), ФАС России (358 писем), МВД России (205 писем).

В 2018 году было принято 755 мер в отношении "черных" кредиторов и субъектов с признаками финансовых пирамид, в первом полугодии этого года принято 732 таких меры, говорится в материалах к выступлению.

Ранее в ЦБ отмечали, что "черные" кредиторы, составляют основную часть выявленных с начала 2019 года регулятором нелегальных игроков на финансовом рынке. Из 1393 нелегально работавших организаций в РФ 1024 занимались незаконной выдачей займов в первом полугодии этого года. При этом 186 таких организаций незаконно использовали в своих названиях слова "микрофинансовая" или "микрокредитная" компания, 688 - маскировались под таких легальных участников рынка, как ломбарды, лизинговые компании, организации, действующие на основе агентских договоров.

Использование маткапитала

Случаев мошенничества с погашением микрокредитов с помощью материнского капитала в 2019 году не зафиксировано, добавил Лях в рамках выступления в Госдуме.

"В прошлом году достаточно сильно проявилась проблематика материнского капитала, когда "черные" кредиторы, возмещая материнским капиталом кредиты, которые выдавали, тем самым осуществляли такую нелегальную деятельность на микрофинансовом рынке. При этом проблема, на мой взгляд, была в прошлом году устранена. В этом году уже подобных случаев мы не фиксируем, инцидентов таких нет", - сказал он.

Лях пояснил, что сейчас проводится большая работа на территории РФ по не только выявлению, но и по пресечению мошенничества в сфере микрофинансирования, а также по информированию граждан. "Банк России активно реализует две программы в отношении финансовой грамотности населения и финансовой доступности. Финансовая доступность позволяет выявлять и предлагать нашим гражданам альтернативные законные инструменты и микрофинансирования, и инвестирования, на что в первую очередь [ориентированы] нелегалы", - отметил представитель ЦБ.

Ранее в Пенсионном фонде России отмечали, что с 2016 года было возбуждено почти 230 уголовных дел из-за мошенничества со средствами материнского капитала. В ПФР сообщали, что случаи мошенничества фиксировались не только в отношении конкретных людей, но и в отношении непроверенных организаций, в которых граждане получают кредиты.

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